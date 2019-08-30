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"Укрзализныцю" хотят приватизировать и разделить на отдельные компании

Новости » Экономика    30.08.2019 - 14:24
"Укрзализныцю" хотят приватизировать и разделить на отдельные компании
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Одна из них останется в государственной собственности

Новоназначенный Кабинет министров планирует разделить "Укрзализныцю" на три компании и продать ее часть частным инвесторам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Громадське".

По его словам, УЗ следует разделить на три части, а одну из них оставить в государственной собственности.

"Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими - та же Укрзализныця. Там есть часть, которая не может быть приватизирована - железнодорожное полотно", - сказал Гончарук.

Он добавил, что та часть компании, где есть естественная монополия должна остаться государственной.

"Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех различных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является естественной монополией, где не может быть конкурентного рынка, можно оставить государству. И то, я бы заводил туда частный капитал", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее похожую мысль в эфире Радио НВ высказывал внештатный советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко. Он отметил, что "Укрзализныцю" нужно разделить и продать, оставив в руках государства "стратегические вещи и не очень интересные для бизнеса".

"Монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК Нафтогаз и Укрзализныцю", — заявил тогда он.

Также отметим, ранее в "Укрзализныце" заявили, что будут просить у правительства разрешения повысить цену на пассажирские билеты до уровня себестоимости перевозок.

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Новости Украины УкрзализныцяприватизацияАлексей Гончарук
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