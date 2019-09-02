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На этой неделе Кабмин проведет два заседания

Новости » Политика    02.09.2019 - 11:27
На этой неделе Кабмин проведет два заседания
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первое заседание Кабмина будет сегодня, второе - в среду

Новый Кабинет министров на этой неделе проведет два заседания. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что заседание Кабмина под руководством премьер-министра Алексея Гончарука запланировано на 2 сентября.

"На первой встрече Кабмина будут рассматриваться в том числе некоторые постановления, которые были отработаны ранее, которые сейчас будут подаваться, кадровые вопросы. Ну и опять же я думаю, это будет учредительное совещание, поскольку, вы слышали, что два Кабмина планируются, два заседания на этой неделе. Один сегодня, один - в среду", - сказал Криклий.

Напомним, 29 августа Верховная рада 9 созыва назначила весь состав Кабинета министров. В новый состав вошли Дмитрий Кулеба, Михаил Федоров, Тимофей Милованов, Оксана Маркарова, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Елена Бабак, Анна Новосад, Звездная Скалецкая, Владимир Бородянский, Юлия Соколовская, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитрий Дубилет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрей Загороднюк.

Ранее Верховная Рада назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. За его назначение проголосовали 290 парламентариев. Также Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Разумкова на должность спикером парламента. "За" проголосовали 382 народных депутата.

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