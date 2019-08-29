Рада уволила Кабмин Гройсмана

Фото: Кабинет министров Гройсмана (РБК-Украина)

Рада приняла решение для смены правительства

На заседании Верховной рады Украины 29 августа народные депутаты уволили Кабинет министров Владимира Грйосмана. Соответствующее решение поддержали 372 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Кабинет министров Гройсмана сложил полномочия после торжественного заседания Верховной рада и начала пленарной сессии. В то же время его правительство фактически продолжало исполнять обязанности до утверждения нового состава Кабмина.

Таким образом, парламент уволил:

премьер-министра Владимира Гройсмана;

вице-премьеров Степана Кубива, Геннадия Зубко, Вячеслава Кириленко, Владимира Кистиона, Павла Розенко и Иванну Климпуш-Цинцадзе;

министра внутренних дел Арсена Авакова;

министра образования и науки Лилию Гриневич;

министра финансов Оксану Маркарову;

министра молодежи и спорта Игоря Жданова;

министра иностранных дел Павла Климкина;

министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика;

министра культуры Евгения Нищука;

министра инфраструктуры Владимира Омеляна;

министра юстиции Павла Петренко;

министра обороны Степана Полторака;

министра социальной политики Андрея Реву;

министра Кабинета министров Александра Саенко;

министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака;

министра информационной политики Юрия Стеця;

министра по делам ветеранов Ирину Фриз;

министра по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Вадима Черныша.

Отметим, сегодня Верховная рада Украины уже успела проголосовать за состав нового Кабинета министров. В частности, премьер-министром стал Алексей Гончарук, министром обороны - Андрей Загороднюк, министром иностранных дел - Вадим Пристайко и т. д. В то же время Оксана Маркарова и Арсен Аваков сохранят должности в новом правительстве.