Новые рубежи для пуска ракет по Украине и обезьянья оспа в Европе: новости за 20 мая

Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по Украине, Россия продолжает дестабилизировать Приднестровье, в Европе распространяется обезьянья оспа. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 20 мая - в материале РБК-Украина.

Война России проти Украины: последние новости

Генштаб предупреждает. Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по Украине

Российская армия ищет новые рубежи для запуска ракет по территории Украины. В частности, враг может вести обстрел из северной части оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.

"Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по нашей стране. Как стало известно нашей разведке, российские экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывали условные пуски ракет из воздушного пространства северной части временно оккупированной территории АР Крым", - отметил Мотузяник.

Не должно быть ограничений. Буданов назвал вооружение, которое нужно Украине для наступления

Для дальнейшего наступления Украина нуждается в большем количестве вооружения. В то же время не должно быть никаких ограничений, поскольку Россия использует против нашей страны абсолютно все виды оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью для The New York Times. Буданов перечислил вооружение, необходимое для Украины.

Украина не согласится на альтернативы вступления в Евросоюз, - Ермак

Украинские власти не заинтересованы в интеграции в новые объединения вместо Европейского Союза. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на идею Эммануэля Макрона.

Рассматривать альтернативу вступлению в ЕС Украина не будет. Эту позицию Ермак озвучил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council.

Россия продолжает дестабилизировать Приднестровье. Распространяет фейки о минировании

Российские спецслужбы продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в непризнанном Приднестровье. Среди жителей распространяются фейки о минировании в крупных городах региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что вновь распространяется информация о минировании объектов социальной инфраструктуры в крупных городах Приднестровья - Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице.

Обезьянья оспа в Европе. Как проявляется и в чем опасность

Вспышку оспы обезьяны фиксирует все больше стран. Сегодня в Германии подтвержден первый случай заболевания инфекцией. Завкафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская объяснила как проявляется заболевание и чем оно опасно.

Маршрутчики массово поднимают тарифы на проезд. Местами - почти вдвое!

Проезд в маршрутках резко дорожает из-за дефицита топлива в Украине. Частные перевозчики Киева поднимут тарифы в ближайшие дни. Такая же ситуация с ценами на проезд во Львове, Черновцах и других городах страны.

Где и на сколько подорожают билеты в общественном транспорте - читайте в материале Styler.

В Украину движется "шторм" и похолодание: синоптики объявили І уровень опасности

Погода в Украине на выходных принесет сильный со штормовыми порывами ветер и значительное похолодание. Штормовое предупреждение синоптики сделали на субботу, а вот в воскресенье в страну зайдет похолодание

Где будет бушевать непогода в ближайшие дни - читайте в материале Styler.