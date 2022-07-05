Россияне обстреляли Хмельницкий район: были "прилеты" во время тревоги

Россияне запустили ракеты по Хмельницкой области. Стало известно о "прилетах" в Хмельницком районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Хмельницкого Александра Семчишина .

"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", - написал мэр.

В 19:30 почти по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Она началась с западных и южных областей.

Обновлено 21:00

Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий рассказал, что в Хмельницком районе три "прилета" ракет оккупантов.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара в Хмельницкой области один человек травмирован. Мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали.