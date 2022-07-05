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Россияне обстреляли Хмельницкий район: были "прилеты" во время тревоги

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Украина, Вторник 05 июля 2022 20:31
Россияне обстреляли Хмельницкий район: были "прилеты" во время тревоги Фото: россияне обстреляли Хмельницкий район (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне запустили ракеты по Хмельницкой области. Стало известно о "прилетах" в Хмельницком районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Хмельницкого Александра Семчишина.

"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", - написал мэр.

В 19:30 почти по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Она началась с западных и южных областей.

Обновлено 21:00

Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий рассказал, что в Хмельницком районе три "прилета" ракет оккупантов.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара в Хмельницкой области один человек травмирован. Мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали.

Напомним, 25 июня Хмельницкая область попадала под ракетный удар оккупантов. Тогда прогремели взрывы во многих областях Украины.

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