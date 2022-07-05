Оккупанты нанесли массированный обстрел по Славянску: первые подробности
Иллюстративное фото: оккупанты нанесли массированный обстрел по Славянску (Getty Images)
Российские военные нанесли массированный обстрел по Славянску Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Вадима Ляха.
"Массированный обстрел города! Центр, Северный", - написал он.
Мэр призывает всех жителей оставаться в укрытиях.
Напомним, российские войска находятся на расстоянии 7-10 км от Славянска.
Генштаб сообщал, что украинские защитники отбросили врага от долины на Славянском направлении.