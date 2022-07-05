ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты нанесли массированный обстрел по Славянску: первые подробности

Новина українською →
Славянск, Вторник 05 июля 2022 15:11
Оккупанты нанесли массированный обстрел по Славянску: первые подробности Иллюстративное фото: оккупанты нанесли массированный обстрел по Славянску (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные нанесли массированный обстрел по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Вадима Ляха.

"Массированный обстрел города! Центр, Северный", - написал он.

Мэр призывает всех жителей оставаться в укрытиях.

Напомним, российские войска находятся на расстоянии 7-10 км от Славянска.

Генштаб сообщал, что украинские защитники отбросили врага от долины на Славянском направлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славянск Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности