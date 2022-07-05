ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский отреагировал на ограничения по передвижению военнообязанных

Новина українською →
Киев, Вторник 05 июля 2022 21:30
Зеленский отреагировал на ограничения по передвижению военнообязанных Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу доложить ему о новых ограничениях на перемещение по стране для военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

"Я вижу, что есть разные оценки такого решения (Генштаба - ред.), есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения об утверждении порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений", - заявил Зеленский

Также он добавил, что такое нововведение вызвало много споров в украинском обществе.

Напомним, сегодня, 5 июля, стало известно, что военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории Украины. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.

Также мы писали, что, по словам представителя Главного управления персонала Генштаба Александра Хлыся, военнообязанные украинцы могут свободно передвигаться в пределах области, в которой они проживают. Для этого не нужно обращаться за разрешением в ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Генштаб ВСУ мобилизация в Украине Призыв в армию
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности