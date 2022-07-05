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В Бердянске снова раздаются громкие взрывы

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Бердянск, Вторник 05 июля 2022 18:36
В Бердянске снова раздаются громкие взрывы Фото: в порту Бердянска снова раздаются взрывы (wikimedia.org Aleksey Priymachuk)
Автор: Сергей Новиков

В оккупированном российскими войсками Бердянске снова происходят взрывы. Детальной информации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что сильные взрывы слышны в центре Бердянска. Предположительно, что-то снова взрывается в морском порту.

"Силу взрыва было слышно в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно", - говорится в сообщении.

Обновлено на 18:50

Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо" опубликовал фото с места взрывов.

Напомним, до этого сильные взрывы гремели в Бердянске в конце июня. Тогда оккупационные власти заявили, что на территории порта проходило контролируемое разминирование.

Отметим, Бердянск оккупирован вооруженными силами Российской Федерации с 28 февраля 2022 года.

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