В Бердянске снова раздаются громкие взрывы

В оккупированном российскими войсками Бердянске снова происходят взрывы. Детальной информации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram -каналы.

"Силу взрыва было слышно в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сильные взрывы слышны в центре Бердянска. Предположительно, что-то снова взрывается в морском порту.

Напомним, до этого сильные взрывы гремели в Бердянске в конце июня. Тогда оккупационные власти заявили, что на территории порта проходило контролируемое разминирование.

Отметим, Бердянск оккупирован вооруженными силами Российской Федерации с 28 февраля 2022 года.

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