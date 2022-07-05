Новое правило для мужчин. Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине без разрешения

Военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории Украины. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба.

Объяснение Генштаба

Как отмечают в ведомстве, норма ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Что это значит

Таким образом Генштаб разработал порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП.

То есть надо получить разрешение на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время (соответственно с 24 февраля этого года).

Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Кроме того, рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

РБК-Украина обратилось за разъяснениями по этому вопросу к официальным спикерам ВСУ, Минобороны, Офиса президента. На данный момент ответ пока не получен.

Напомним, что военное положение в Украине действует как минимум до 23 августа, при этом предполагается, мало возможно, что его не продолжат и дальше.

Добавим, президент Владимир Зеленский издал указ о продлении сроков проведения всеобщей мобилизации также до 23 августа.

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