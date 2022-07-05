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Российские войска ударили двумя ракетами по Сумской области

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Шостка, Вторник 05 июля 2022 08:49
Российские войска ударили двумя ракетами по Сумской области Фото: российские войска ударили двумя ракетами по Сумской области (gettyimages.com)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты под утро обстреляли двумя ракетами Шостку Сумской области. Произошел пожар, его локализовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Шостки Николая Ногу в Facebook.

"Около 4 часов утра нашу общину рашисты обстреляли двумя ракетами! Пожар локализован! Работает комиссия по уточнению убытков", - написал он.

Напомним, сегодня утром также оккупанты выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них сбили украинские силы ПВО.

Добавим, сегодня российские войска нанесли серию ракетных ударов по Николаеву.

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