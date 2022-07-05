В Генштабе уточнили ограничения на передвижение военнообязанных

Военнообязанные украинцы могут свободно передвигаться в пределах области, в которой они проживают. Для этого не нужно обращаться за разрешением в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления персонала Генштаба Александра Хлыся в эфире телемарафона.

"Если в пределах области - не надо (разрешение - ред.). Если в черте города Киева и Киевской области - тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.), уточнить свои данные и получить такое разрешение", - сказал он.

Хлысь отметил, что соответствующие нормы действуют давно и из-за возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.