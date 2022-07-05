Суд запретил Коммунистическую партию Украины
Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины (КПУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.
Сообщается, что суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение запретить деятельность КПУ. Имущество, денежные средства и другие активы партии, а также всех ее структурных организаций будут переданы в собственность государства.
Также в суде отметили, что полный текст решения по делу о запрете политической партии появится на сайтах Минюста и Верховной рады.
Напомним, деятельность Коммунистической партии Украины запретил еще в декабре 2015 года Окружной административный суд Киева. Запрет был инициирован еще в 2014 году, когда Служба безопасности обвинила нескольких ее членов в пособничестве террористическим организациям "ЛДНР".
КПУ пыталась оспорить запрет, но Высший админсуд отказал ей в рассмотрении жалобы. В мае 2022 года Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение жалобы КПУ и отказал в удовлетворении.
Отметим, Восьмой апелляционный административный суд ранее запретил еще ряд пророссийских политических партий.
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