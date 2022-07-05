Оккупанты ударили ракетой по учебному заведению Харькова (фото)

Российская армия ночью нанесла ракетный удар по учебному заведению Харькова. Также враг из РСЗО атаковал область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Фото: оккупанты ударили ракетой по учебному заведению Харькова (t.me/synegubov)

"В 2 часа ночи враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова. Частично было разрушено здание, от ракеты россияне оставили яму на территории. Никакой военной инфраструктуры. К счастью, на территории был один охранник, пострадавших нет", - написал Синегубов.

По его словам, также за прошедшие сутки враг из артиллерии и РСЗО обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

"Повреждены частные дома, происходили возгорания на открытых территориях, которые ликвидировали наши спасатели. Вчера в результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина", - сообщает Синегубов.

Вместе с тем он отметил, что по данным Генштаба, на линии соприкосновения ведутся ожесточенные бои - на Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на сдерживании наших военных.

Также в районе Изюма оккупанты обстреливали наши позиции и пытались вести наступление в направлении с. Долина.

"Наши защитники успешно отбили попытки штурма и заставили захватчиков отступить с потерями", - добавил глава области.

Напомним, сегодня утром оккупанты выпустили по Днепропетровской области семь ракет, из них шесть сбили силы ПВО.

Добавим, также сегодня российские войска нанесли серию ракетных ударов по Николаеву.

Кроме того, стало известно о ракетной атаке на Шостку Сумской области.

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