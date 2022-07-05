Массированный обстрел Николаевской области: стали известны последствия

Во вторник, 5 июля, оккупанты нанесли массированный удар по Николаеву и области. Вражеские ракеты попали в объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича .

"Снова из-за обстрелов пострадали жилые дома. Взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входную дверь, в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома", - рассказал Сенкевич.

Он отметил, что некоторые жители получили легкие травмы.

При этом в Баштанковском районе оккупанты нанесли удар по зданию администрации поселка, сырзаводу и сельскохозяйственной площади в пригороде.

Кроме того, в селе Лиманы вражеский снаряд упал возле школы. Здание получило повреждения от ударной волны. Жертв в результате обстрела нет.