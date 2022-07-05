Массированный обстрел Николаевской области: стали известны последствия
Во вторник, 5 июля, оккупанты нанесли массированный удар по Николаеву и области. Вражеские ракеты попали в объекты военной и гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
"Снова из-за обстрелов пострадали жилые дома. Взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входную дверь, в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома", - рассказал Сенкевич.
Он отметил, что некоторые жители получили легкие травмы.
При этом в Баштанковском районе оккупанты нанесли удар по зданию администрации поселка, сырзаводу и сельскохозяйственной площади в пригороде.
Кроме того, в селе Лиманы вражеский снаряд упал возле школы. Здание получило повреждения от ударной волны. Жертв в результате обстрела нет.
Напомним, ранее сообщалось, что после каждого массированного обстрела Николаева из города выезжают до 200 человек в неделю. Однако в городе все равно остаются люди - сейчас в Николаеве проживает около 230-250 тысяч жителей.
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