Нові призначення та візит Пісторіуса до Києва: новини за 7 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Байден відвідає Польщу наприкінці лютого

Президент США Джо Байден відвідає Польщу наприкінці лютого. Передбачається, що візит може збігтися з роковинами вторгнення РФ в Україну.

Василь Малюк очолив СБУ

Службу безпеки України очолив Василь Малюк, який виконував обов’язки керівника відомства після звільнення Івана Баканова. Рішення про призначення Малюка ухвалили вчора на засіданні Верховної ради.

Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ України

Верховна рада схвалила рішення про призначення Клименка главою МВС. За його призначення проголосував 321 народний депутат.

Зеленський призначив нових глав ОВА у трьох областях

Згідно з указами президента, новим головою Дніпропетровської області стане Сергій Лисак. При цьому ОВА у Запорізькій області очолить Юрій Малашко, а на Херсонщині - Олександр Прокудін.

Кремль наказав перевірити та модернізувати бомбосховища по всій країні

На порталі закупівель Nákupki оприлюднено сотні державних тендерів на модернізацію бомбосховищ у всіх регіонах Росії. Закупівлі стосуються ремонту вентиляції, гідроізоляції, заміни дверей, а також встановлення повітряних фільтрів та освітлення.

Людей під санкціями планують позбавляти державних нагород. Кабмін погодив законопроєкт

Законопроєктом передбачено дві причини позбавлення державних нагород.

Перша з них, якщо людина, яка раніше отримала держнагороду України, зараз потрапила під санкції, передбачення підпунктом 24 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". Другою причиною є вчинення особливо тяжкого злочину.

Позбавлять звання Героя. Шмигаль доручив підготувати санкції проти Бойка

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міжвідомчій робочій групі з питань санкційної політики підготувати санкції проти нардепа Юрія Бойка та винести їх на розгляд РНБО одночасно із набранням чинності вже згаданим законопроєктом.

Міністр оборони Німеччини прибув із візитом до Києва

Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва, під час якого він зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, та вручив йому іграшковий танк Leopard 2.

Також він повідомив, що Україна отримає понад сто старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

За підсумками зустрічі Резніков повідомив, що Німеччина надасть Україні до літа до 25 одиниць бойових танків Leopard 1. До кінця 2023 року Збройні сили України отримають ще 80 одиниць танків.

Німеччина видала дозвіл на експорт Україні танків Leopard 1A5

Міністерство економіки та захисту клімату (BMWK) видало німецьким оборонним компаніям ліцензії на експорт до 178 основних бойових танків Leopard 1 A5 для України.