Новые назначения и визит Писториуса в Киев: новости за 7 февраля

Во вторник, 7 февраля, парламент назначил главой СБУ Василия Малюка, а Игоря Клименко - министром внутренних дел Украины. Также с неанонсированным визитом в Киев приехал министр обороны Германии Борис Писториус.
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
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Президент США Джо Байден посетит Польшу в конце февраля. Предполагается, что визит может совпасть с годовщиной вторжения РФ в Украину.
Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова. Решение о назначении Малюка было принято вчера на заседании Верховной рады.
Верховная рада вчера одобрила решение о назначении Клименко главой МВД. За его назначение проголосовал 321 народный депутат.
Согласно указам президента, новым главой Днепропетровской области станет Сергей Лысак. При этом ОВА в Запорожской области возглавит Юрий Малашко, а в Херсонской - Александр Прокудин.
На портале закупок Zakupki обнародованы сотни государственных тендеров на модернизацию бомбоубежищ во всех регионах России. Закупки касаются ремонта вентиляции, гидроизоляции, замены дверей, а также установки воздушных фильтров и освещения.
Законопроект предусматривает две причины лишения государственных наград.
Первая из них, если человек, ранее получивший госнаграду Украины сейчас попал под санкции, предусмотрение подпунктом 24 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Второй причиной является совершение особо тяжкого преступления.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил межведомственной рабочей группе по вопросам санкционной политики подготовить санкции против нардепа Юрия Бойко и вынести их на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу уже упомянутого законопроекта.
Борис Писториус прибыл с визитом в Киев, в ходе которого он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, и вручил ему игрушечный танк Leopard 2.
Также он сообщил, что Украина получит более 100 старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.
По итогам встречи Резников сообщил, что Германия предоставит Украине к лету до 25 единиц боевых танков Leopard 1. При этом к концу 2023 года Вооруженные силы Украины получат еще 80 единиц танков.
Министерство экономики и защиты климата (BMWK) выдало немецким оборонным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины.
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