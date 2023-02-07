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ЗСУ могли ліквідувати ще одного російського генерала на Донбасі, - ЗМІ

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Вівторок 07 лютого 2023 09:35
ЗСУ могли ліквідувати ще одного російського генерала на Донбасі, - ЗМІ Фото: ЗСУ могли ліквідувати ще одного російського генерала на Донбасі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російського генерал-майора ВДВ Дмитра Ульянова, ймовірно, було ліквідовано на Донбасі в ніч на 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення грузинського OSINT-аналітика Іраклія Комахідзе.

Російський генерал командував полком мобілізованих із Татарстану. Згідно з даними з відкритих джерел, раніше він обіймав посаду начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ, командував 1141-м артилерійським полком і 98-ю дивізією ВДВ РФ.

ЗСУ могли ліквідувати ще одного російського генерала на Донбасі, - ЗМІ

Фото: російський генерал-майор ВДВ Дмитро Ульянов (Telegram)

Про його смерть також повідомляють деякі Telegram-канали. Проте офіційної інформації про смерть чергового російського генерала наразі немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні заочно судитимуть російського генерала, який керував діями підрозділів "ДНР" і допомагав диверсантам із групи російського терориста Ігоря Гіркіна.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 1627 російських офіцерів. Серед загиблих чотири генерали та 52 полковники.

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