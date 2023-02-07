ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністр оборони Німеччини підтвердив поставку Україні танків Leopard 1 та розкрив деталі

Новость на русском →
Вівторок 07 лютого 2023 18:36
Міністр оборони Німеччини підтвердив поставку Україні танків Leopard 1 та розкрив деталі Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Група з кількох європейських країн має намір передати Україні більше сотні танків Leopard 1A5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна отримає понад 100 старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

Він зазначив, що до першого-другого кварталу 2024 року танками мають бути оснащені щонайменше три батальйони.

Додамо, що Пісторіус наразі перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Спочатку його візит тримався у секреті з міркувань безпеки.

Раніше видання Spiegel повідомляло, що уряд Німеччини схвалив поставку 178 танків Leopard 1 Україні. Зазначалось, що перші танки мають бути доставлені влітку цього року, але більша їх частина - не раніше 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога
NEWS
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії