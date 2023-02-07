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Британська розвідка назвала основну мету великого російського наступу

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 08:39
Британська розвідка назвала основну мету великого російського наступу Фото: у російської армії мало шансів на успіх (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З початку січня 2023 року Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Її оперативна мета майже напевно полягає у тому, щоб захопити контрольовані Україною частини Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російським силам вдалося відвоювати територію лише на кілька сотень метрів на тиждень. Це пов'язано з тим, що Росії нині бракує боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідні для успішного наступу.

За даними британської розвідки, старші командири, ймовірно, будують плани, які потребують недостатньо укомплектованих, недосвідчених підрозділів для досягнення нереалістичних цілей через політичний та професійний тиск. При цьому російські лідери ймовірно продовжать вимагати масштабних обіцянок.

"Малоймовірно, що найближчими тижнями Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни", - вважають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські війська просунулися на кілька сотень метрів під Вугледаром.

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