ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден відвідає Польщу наприкінці лютого, - NBC

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 07 лютого 2023 07:19
Байден відвідає Польщу наприкінці лютого, - NBC Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден відвідає Польщу наприкінці лютого. Передбачається, що візит може збігтися з річницею вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами трьох джерел, знайомих із плануванням президента США, графік поїздки не є остаточно затвердженим, поки про візит не оголосить Білий дім.

Поки що невідомо, чи відвідає президент США інші країни під час візиту до Європи, чи обмежиться лише відвідуванням Польщі.

Нагадаємо, раніше NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. За даними журналістів, американський лідер планує відвідати Польщу, де оголосить новий пакет допомоги Україні.

Також повідомлялося, що український лідер Володимир Зеленський може зустрітися з американським та польським лідерами Джо Байденом та Анджеєм Дудою. Зустріч може пройти в Польщі.

Пізніше керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач підтвердив, що Джо Байден найближчим часом відвідає Польщу з візитом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Польща
NEWS
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії