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Зеленський призначив нових голів ОВА в трьох областях

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Київ, Вівторок 07 лютого 2023 22:19
Зеленський призначив нових голів ОВА в трьох областях Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський затвердив призначення голів обласних військових адміністрацій у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні документи.

Згідно з указами президента, новим головою Дніпропетровської області стане Сергій Лисак. При цьому ОВА у Запорізькій області очолить Юрій Малашко, а у Херсонській області - Олександр Прокудін.

При цьому все ще немає голів обласних військових адміністрації у Київській та Сумській областях.

Нагадаємо, 24 січня президент України Володимир Зеленський своїми указами відправив у відставку голову Київської ОВА Олексія Кулебу, голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, голову Запорізької ОВА Олександра Старуха, голову Сумської ОВА Дмитра Живицького та голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Пізніше президент анонсував призначення нових очільників ОВА, наголосивши, що це будуть люди з військовим досвідом.

Сьогодні, 7 лютого, Кабмін схвалив кандидатури на голів ОВА у трьох областях, які подав Зеленський.

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