Зеленський призначив нових голів ОВА в трьох областях

Президент України Володимир Зеленський затвердив призначення голів обласних військових адміністрацій у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні документи .

При цьому все ще немає голів обласних військових адміністрації у Київській та Сумській областях.

Згідно з указами президента, новим головою Дніпропетровської області стане Сергій Лисак . При цьому ОВА у Запорізькій області очолить Юрій Малашко , а у Херсонській області - Олександр Прокудін .

Нагадаємо, 24 січня президент України Володимир Зеленський своїми указами відправив у відставку голову Київської ОВА Олексія Кулебу, голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, голову Запорізької ОВА Олександра Старуха, голову Сумської ОВА Дмитра Живицького та голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Пізніше президент анонсував призначення нових очільників ОВА, наголосивши, що це будуть люди з військовим досвідом.

Сьогодні, 7 лютого, Кабмін схвалив кандидатури на голів ОВА у трьох областях, які подав Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.