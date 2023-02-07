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Міністр оборони Німеччини прибув з візитом до Києва

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Київ, Вівторок 07 лютого 2023 17:45
Міністр оборони Німеччини прибув з візитом до Києва Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва у вівторок, 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Перший" Leopard 2 прибув до Києва. Їх буде більше. Дякую моєму колезі Борису Пісторіусу та німецьому народу. Танкова коаліція йде до перемоги!", - написав Резніков.

Міністр оборони Німеччини прибув з візитом до Києва

Нагадаємо, Німеччина прийняла рішення передати Україні танки Leopard 2, а також дала "зелене світло" іншим країнам щодо постачань сучасних машин українським військовим.

Окрім того, уряд Німеччини вже сьогодні має видати дозвіл оборонному концерну Rheinmetall та компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на постачання Україні 187 танків Leopard 1.

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