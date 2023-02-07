Міністр оборони Німеччини прибув з візитом до Києва

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва у вівторок, 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Перший" Leopard 2 прибув до Києва. Їх буде більше. Дякую моєму колезі Борису Пісторіусу та німецьому народу. Танкова коаліція йде до перемоги!", - написав Резніков.