Понад 1000 знищених окупантів, 14 танків та 28 ББМ: Генштаб назвав нові втрати РФ

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 1030 окупантів. Також було знищено 14 танків та 28 бойових броньованих машин противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 133190 (+1030) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3245 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од,

артилерійських систем - 2232 (+1) од,

РСЗВ - 461 (+0) од,

засоби ППО ‒ 227 (+0) од,

літаків - 294 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+0),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5107 (+3) од,

спеціальна техніка - 208 (+5).

Нагадаємо, як повідомляли в Генштабі, для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області.

Додамо, за даними NYT, втрати Росії на війні стрімко зростають та досягли вже 200 тисяч військових.

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