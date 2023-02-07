Росіяни вивели всі ракетоносії з Чорного моря через потужний шторм, - Гуменюк

Російські війська завели свої ракетоносії в пункти базування через потужний шторм в Чорному морі. Наразі ворог тримає в акваторії на бойовому чергуванні два судна, яки не є носіями "Калібрів", але загроза ударів все ж залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі в морі продовжує вирувати дуже потужний шторм, як для Чорного моря він максимально потужний на даному етапі, раніше такого не фіксувалося - це 5-7 балів. Саме тому корабельне угруповання ворога майже повністю ховається в пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, але це не ракетоносії, вони збирають інформацію про надводну обстановку", - розповіла Гуменюк.

За її словами, в Азовському морі наразі шторм у 2-3 бали, і для цього моря, як зазначила Гуменюк, - це теж досить потужно, тому там немає кораблів РФ на чергуванні.

При цьому вона акцентувала попри це загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря зберігається, оскільки гіпотетично ворог може здійснити обстріл і з пунктів базування.

"Хоча це суперечить нормам безпеки, але ж ми знаємо, що РФ дуже часто не дотримується загальновстановлених правил. Окрім того, для виведення на бойове чергування у відкрите море для здійснення залпу ракетоносія достатньо двох годин. Тому ситуація змінюється динамічно, ми за нею стежимо постійно", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше військові допускали, що окупанти можуть готуватися до завдання нових ракетних ударів по Україні, на що вказують і їх маневри в морі.

Додамо, також в Силах оборони розповідали, що росіяни готуються до масованих обстрілів на що свідчить їх розвідка безпілотниками.

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