ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Клименко став новим міністром внутрішніх справ України

Новость на русском →
Київ, Вівторок 07 лютого 2023 11:46
Клименко став новим міністром внутрішніх справ України Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Рішення про його призначення сьогодні було ухвалено на засіданні Верховної Ради.

Докладно про те, хто став новим головою МВС - у матеріалі РБК-Україна нижче.

"Рада призначила Клименко І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України", - написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами представляв новопризначеного голову МВС прем’єр - міністр Денис Шмигаль.

За призначення Клименка проголосували 321 народний депутат.

Голосування по фракціях

  • "Слуга народу" - 224
  • "Европейська солідарність" - 0
  • "Батьківщина" - 18
  • "Платформа за життя та мир" - 18
  • "За майбутнє" - 13
  • "Голос" - 1
  • "Довіра" - 13
  • "Відновлення України" - 17
  • Позафракційні - 17

Клименко став новим міністром внутрішніх справ України

Фото: Рада призначила Ігоря Клименка головою МВС (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про Ігоря Клименка

Ігор Володимирович Клименко народився 1972 року в Києві. Закінчивши Харківський військовий університет 94-го, Клименко пішов служити в армію. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію з психології, у 2019 – докторську.

Служба Клименко в органах внутрішніх справ розпочалася 1998 року. Першу високу посаду він обійняв 2015-го, очоливши департамент кадрового забезпечення Національної поліції України.

Вже через два роки Клименка було призначено заступником голови цього відомства, а у 2019 році став головою Національної поліції України.

Клименко став новим міністром внутрішніх справ України

Фото: Ігоря Клименка призначено на посаду голови МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміна міністра внутрішніх справ

На початку 2023 року, 18 січня, у Броварах сталася страшна трагедія. Вертоліт ДСНС звалився прямо на один із житлових мікрорайонів міста. Внаслідок катастрофи загинули 14 людей, у тому числі дитина та керівництво МВС, яке знаходилося на борту гвинтокрила.

Серед керівників міністерства загинули міністр, перший заступник міністра та державний секретар МВС.

У зв'язку з трагедією, причини якої розслідуються до цього дня, уряд призначив голову Нацполу Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов'язків голови МВС.

Нагадаємо, раніше Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Клименко Верховна рада
NEWS
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії