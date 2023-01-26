Німеччина погодилася дати Leopard, а США відправлять Україні Abrams: новини за 25 січня

Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні своїх танків Leopard, а США своєю чергою повідомили, що нададуть українській армії 31 Abrams.

Детальніше про те, що сталося 25 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Німеччина надасть Україні танки Leopard 2

Німеччина офіційно підтвердила свої наміри надати танки для України, завдяки чому Київ матиме змогу отримати від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2.

Як і очікувалося, йдеться про одну роту (14 одиниць) танків Leopard 2 з власних запасів Німеччини.

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Перші Leopard з'являться в Україні вже через три місяці. Щодо кількості, то першим кроком Берліна буде відрядження 14 танків, а загалом від коаліції країн українські бійці можуть отримати на озброєння близько 80 цих бойових машин.

Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams

Сполучені Штати Америки передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - заявив він.

В Україні звільнені п'ять керівників обласних прокуратур

"Звільнено з посад п’ять керівників обласних прокуратур", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Зокрема, генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням:

Віктора Приходька - керівника Запорізької обласної прокуратури;,

Володимира Твердохліба - керівника Кіровоградської обласної прокуратури;

Антона Столітнього - керівника Полтавської обласної прокуратури;

Олексія Тубелеця - керівника Сумської обласної прокуратури;

Сергія Василини - керівника Чернігівської обласної прокуратури.

Британія заявила, що потрібно прискорити зусилля для допомоги Україні доки Росія відстала

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак поспілкувався з лідерами США, Німеччини, Франції та Італії. Вони обговорили необхідність прискорення допомоги Україні доки Росія відстала.

Він пояснив, що тепер коли зрозуміло, що Росія відстала, і є можливість для міжнародних партнерів прискорити зусилля для забезпечення тривалого миру для України потрібно посилити свою підтримку потрібно в найближчі тижні та місяці.

Ізраїль відхилив запит США надати Україні ППО Hawk

Адміністрація Байдена звернулася до Ізраїлю з проханням направити Україні системи ППО MIM-23 Hawk, які були зняті з озброєння та відправлені на склади.

Проте в Міноборони Ізраїлю заявили, що системи MIM-23 Hawk наразі не в робочому стані через тривале зберігання без належного обслуговування.