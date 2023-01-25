Били з засідки. ЗСУ завдали потужного удару по окупантах з "Рапіри" (відео)

Українські військові знищили скупчення окупантів. Для цього вони напали на ворога з засідки та завдали удар з "Рапіри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

За даними військових, протитанковий розрахунок воїнів 28-ої ОМБР, застосовуючи перевірену часом МТ-12 "Рапіра", наніс з засідки нищівне вогневе ураження по скупченню російської піхоти та знищив бойову машину противника.

"Потужний нічний удар по ворогу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними на ранок середи, 25 січня, ЗСУ ліквідували за добу 910 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 123 080 військових. Також ЗСУ знищили літак окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти з великими втратами наступають на чотирьох напрямках, водночас вербують українських в'язнів на окупованих територіях для ПВК "Вагнера".

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