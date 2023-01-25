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Били з засідки. ЗСУ завдали потужного удару по окупантах з "Рапіри" (відео)

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Україна, Середа 25 січня 2023 08:54
Били з засідки. ЗСУ завдали потужного удару по окупантах з "Рапіри" (відео) Фото: ЗСУ завдали потужного удару по окупантах з "Рапіри" (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили скупчення окупантів. Для цього вони напали на ворога з засідки та завдали удар з "Рапіри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Потужний нічний удар по ворогу", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, протитанковий розрахунок воїнів 28-ої ОМБР, застосовуючи перевірену часом МТ-12 "Рапіра", наніс з засідки нищівне вогневе ураження по скупченню російської піхоти та знищив бойову машину противника.

Як повідомлялося, за даними на ранок середи, 25 січня, ЗСУ ліквідували за добу 910 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 123 080 військових. Також ЗСУ знищили літак окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти з великими втратами наступають на чотирьох напрямках, водночас вербують українських в'язнів на окупованих територіях для ПВК "Вагнера".

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