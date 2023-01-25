ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Запоріжжі пролунали вибухи

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 25 січня 2023 16:37
У Запоріжжі пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 25 січня, вдень у Запоріжжі мешканці почули кілька вибухів. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали причин та деталей інциденту. При цьому станом на 16:32 повітряну тривогу оголошено в шести областях України та Києві.

Нагадаємо, в Україні 25 січня вже двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з тим, що у Білорусі підняли у повітря російські винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет.

Також ми писали, що сьогодні окупанти вдарили по Бериславу Херсонської області. Вони потрапили продуктовим магазином, є жертви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя вибухи
NEWS
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон