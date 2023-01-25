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Чи піде Путін на ескалацію через постачання західних танків Україні: що кажуть в НАТО

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Брюссель , Середа 25 січня 2023 10:05
Чи піде Путін на ескалацію через постачання західних танків Україні: що кажуть в НАТО Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Щоб Україна перемогла у війні необхідно забезпечити її необхідним озброєнням, зокрема важкою технікою. Якщо ми цього не зробимо і главі Кремля Володимиру Путіну все зійде з рук, то інші авторитарні режими будуть використовувати силу для досягнення своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Die Welt.

На питання журналіста, чи виправдані побоювання деяких представників німецької влади в тому, що постачання основних бойових танків Leopard 2 може спровокувати ескалацію з Росією, він зазначив, що "Росія вже почала цю війну".

"РФ почала агресивну війну проти незалежної, суверенної країни, і для України буде трагедією, якщо президенту Путіну це вийде з рук. Це також було б небезпечно для нас, тому що тоді Путін та інші авторитарні лідери знали б, що вони можуть використовувати грубу силу для досягнення своїх цілей", - заявив Столтенберг.

Він акцентував, що в інтересах НАТО гарантувати перемогу України.

"Звичайно, більшість війн закінчуються за столом переговорів. Але те, чого Україна може досягти на таких переговорах, нерозривно пов’язане з військовою ситуацією. Тож якщо ми хочемо рішення, за якого Україна виживе як суверенна та вільна країна, тоді абсолютно необхідно діяти зараз. Більше важкої техніки Україні конче необхідно", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, вчора німецькі ЗМІ повідомили, що канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки схвалив надання танків Leopard 2 Україні.

Крім того, з'явилася інформація про те, що США готові передати Україні 10 танків Abrams і про таке рішення президент Джо Байден може оголосити вже сьогодні.

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