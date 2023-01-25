Інтенсивність боїв зростає: Маляр про ситуацію в районах Бахмута та Вугледара

Російські окупанти посилюють наступ на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там тривають важкі бої.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За її словам, росіяни кидають у бії велику кількість особового складу та техніки. Вони намагаються прорвати оборону, але несуть при цьому значні втрати.

"Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів", - написала Маляр.