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Інтенсивність боїв зростає: Маляр про ситуацію в районах Бахмута та Вугледара

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Україна, Середа 25 січня 2023 21:31
Інтенсивність боїв зростає: Маляр про ситуацію в районах Бахмута та Вугледара Фото: Ганна Маляр розповыла про ситуацію в районах Бахмута та Вугледара (facebook.com/gannamaliar)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти посилюють наступ на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там тривають важкі бої.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За її словам, росіяни кидають у бії велику кількість особового складу та техніки. Вони намагаються прорвати оборону, але несуть при цьому значні втрати.

"Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів", - написала Маляр.

Нагадаємо, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація контрольована.

Російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції українських захисників у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та нанесли противнику значних втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Бахмут Вугледар Наступ бойовиків Ганна Маляр
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