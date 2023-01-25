Росія відстала, потрібно прискорити зусилля для допомоги Україні, - Британія
Сьогодні, 25 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак поспілкувався з лідерами США, Німеччини, Франції та Італії. Вони обговорили необхідність прискорення допомоги Україні доки Росія відстала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.
Під час розмови прем’єр-міністр привітав рішення союзників оголосити про надання великих бойових танків і поінформував про непохитну підтримку України з боку Британії. Він також нагадав про його рішення пожертвувати ескадрилью танків Challenger 2 минулого тижня.
"Ці рішучі, колективні дії стануть каталізатором для інших країн, щоб наслідувати цей приклад", - додав Сунак.
Він пояснив, що тепер коли зрозуміло, що Росія відстала, і є можливість для міжнародних партнерів прискорити зусилля для забезпечення тривалого миру для України потрібно посилити свою підтримку потрібно в найближчі тижні та місяці.
Усі лідери привітали тісну координацію військових поставок і згадали про спільні міжнародні дії по всьому спектру на підтримку України, а також підтримали постійну гуманітарну та економічну підтримку України після триваючих невибіркових і варварських нападів Росії на цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні провів розмову з партнерами щодо допомоги Україні.
Також Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. За його словами до України надійде 31 танк.
РБК-Україна повідомляло, що Німеччина офіційно підтвердила що Україна отримає сучасні німецькі танки Leopard 2.
Про те, скільки танків може отримати українська армія від партнерів – розповідає РБК-Україна.
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