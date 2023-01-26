ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия согласилась дать Leopard, а США отправят Украине Abrams: новости за 25 января

Новина українською →
Украина, Четверг 26 января 2023 08:15
Германия согласилась дать Leopard, а США отправят Украине Abrams: новости за 25 января Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Германия официально объявила о передаче Украине своих танков Leopard, а США в свою очередь сообщили, что предоставят украинской армии 31 Abrams.

Детальнее о том, что произошло 25 января, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Германия предоставит Украине танки Leopard 2

Германия официально подтвердила свои намерения предоставить танки для Украины, благодаря чему Киев сможет получить от партнеров современные немецкие танки Leopard 2.

Как и ожидалось, речь идет об одной роте (14 единиц) танков Leopard 2 по собственным запасам Германии.

Германия назвала сроки начала учений ВСУ на танках Leopard 2

Первые Leopard появятся в Украине уже через три месяца. Что касается количества, то первым шагом Берлина будет командировка 14 танков, а в общем от коалиции стран украинские бойцы могут получить на вооружение около 80 этих боевых машин.

Байден объявил о передаче Украине танков Abrams

Соединенные Штаты Америки передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонные способности... Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - заявил он.

В Украине уволены пять руководителей областных прокуратур

"Уволены с должностей пять руководителей областных прокуратур", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В частности, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении по собственному желанию:

  • Виктора Приходько - руководителя Запорожской областной прокуратуры;
  • Владимира Твердохлеба – руководителя Кировоградской областной прокуратуры;
  • Антона Столетнего – руководителя Полтавской областной прокуратуры;
  • Алексея Тубелеца – руководителя Сумской областной прокуратуры;
  • Сергея Василины – руководителя Черниговской областной прокуратуры.

Британия заявила, что нужно ускорить усилия для помощи Украине, пока Россия отстала

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообщался с лидерами США, Германии, Франции и Италии. Они обсудили необходимость ускорения помощи Украине, пока Россия отстала.

Он пояснил, что теперь, когда понятно, что Россия отстала, и есть возможность для международных партнеров ускорить усилия для обеспечения длительного мира для Украины, нужно усилить свою поддержку в ближайшие недели и месяцы.

Израиль отклонил запрос США предоставить Украине ПВО Hawk

Администрация Байдена обратилась к Израилю с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, которые были сняты с вооружения и отправлены на склады.

Однако в Минобороны Израиля заявили, что системы MIM-23 Hawk пока не в рабочем состоянии из-за длительного хранения без надлежащего обслуживания.

О том, сколько танков может получить украинская армия от партнеров – рассказывает РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
допомога армії Война России против Украины Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
NEWS
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света