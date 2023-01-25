Морпіхи знищили штурмову колону росіян поблизу Водяного (відео)

Українські морпіхи знищили штурмову колону окупантів на сході. Це сталося поблизу Водяного Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

"Зухвалий "атріцатєльний" наступ "втарой армії міра" був вщент розгромлений під час ефективного та злагодженого оборонного бою наших захисників на Донеччині", - йдеться у повідомленні. Поблизу Водяного 15 січня сили 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, піхотинців та 503 Окремого батальйону морської піхоти ліквідували групу окупантів. Колона росіян прямувала на штурм.