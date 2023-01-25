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Морпіхи знищили штурмову колону росіян поблизу Водяного (відео)

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Водяне, Середа 25 січня 2023 10:04
Морпіхи знищили штурмову колону росіян поблизу Водяного (відео) Фото: морпіхи знищили колону окупантів-штурмовиків у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські морпіхи знищили штурмову колону окупантів на сході. Це сталося поблизу Водяного Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

"Зухвалий "атріцатєльний" наступ "втарой армії міра" був вщент розгромлений під час ефективного та злагодженого оборонного бою наших захисників на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Поблизу Водяного 15 січня сили 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, піхотинців та 503 Окремого батальйону морської піхоти ліквідували групу окупантів. Колона росіян прямувала на штурм.

Нагадаємо, українські військові за останню добу знищили ще 910 окупантів, десятки одиниць техніки та збили літак ворога.

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