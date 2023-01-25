Ізраїль відхилив запит США надати Україні ППО Hawk, - Axios
Адміністрація Байдена звернулася до Ізраїлю з проханням направити Україні системи ППО MIM-23 Hawk, зняті з озброєння та відправлені на склади. В ізраїльському Міноборони відповіли на запит США відмовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як повідомляє видання, Ізраїль наразі відхиляв більшість запитів США та України надати сучасну оборонну зброю через побоювання, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії.
Також в Міноборони Ізраїлю заявили, що системи MIM-23 Hawk наразі не в робочому стані через тривале зберігання без належного обслуговування. Проте ізраїльські офіційні особи підкреслили, що хоча пускові установки можуть бути повністю несправними, сотні ракет-перехоплювачів Hawk, які зберігаються в країні, можуть бути відремонтовані та використані.
Зазначимо, Ізраїль придбав у США систему Hawk у 1960-х роках, щоб захистити себе від авіаударів Єгипту та Сирії.
Нагадаємо, Україна 18 жовтня 2022 року офіційно звернулась до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем протиповітряної оборони.
Пізніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив про обмеження, які не дозволяють Єрусалиму передати Україні ППО. Водночас його країна готова надавати нелетальну продукцію.
Згодом Ізраїль назвав ще одну причину, чому не надає Україні системи ППО. У Міноборони заявили, що не маютьу своєму розпорядженні достатніх виробничих потужностей, щоб забезпечити постачання систем протиповітряної оборони для України.
Також раніше ми писали, що новий ультраправий уряд Ізраїлю навряд чи змінить підхід країни до війни Росії проти України, а продовжуватиме балансувати між сторонами, аби не засмучувати США та РФ.
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