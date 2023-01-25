Ізраїль відхилив запит США надати Україні ППО Hawk, - Axios

Адміністрація Байдена звернулася до Ізраїлю з проханням направити Україні системи ППО MIM-23 Hawk, зняті з озброєння та відправлені на склади. В ізраїльському Міноборони відповіли на запит США відмовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як повідомляє видання, Ізраїль наразі відхиляв більшість запитів США та України надати сучасну оборонну зброю через побоювання, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії.

Також в Міноборони Ізраїлю заявили, що системи MIM-23 Hawk наразі не в робочому стані через тривале зберігання без належного обслуговування. Проте ізраїльські офіційні особи підкреслили, що хоча пускові установки можуть бути повністю несправними, сотні ракет-перехоплювачів Hawk, які зберігаються в країні, можуть бути відремонтовані та використані.

Зазначимо, Ізраїль придбав у США систему Hawk у 1960-х роках, щоб захистити себе від авіаударів Єгипту та Сирії.