Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії

За даними на ранок середи, 25 січня, українські військові ліквідували за добу 910 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 123 080 військових. Також ЗСУ знищили літак окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялось, російські окупанти з великими втратами наступають на чотирьох напрямках, водночас вербують українських в'язнів на окупованих територіях для ПВК "Вагнера".

За даними Інституту вивчення війни, начальник Генерального штабу та командувач угрупуванням російських військ в Україні Валерій Герасимов продовжує спроби зобразити себе та традиційну структуру військового командування справжніми захисниками Росії.

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