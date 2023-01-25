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Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії

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Україна, Середа 25 січня 2023 08:22
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії Фото: Генштаб поновив втрати Росії в Україні на 25 січня (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 25 січня, українські військові ліквідували за добу 910 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 123 080 військових. Також ЗСУ знищили літак окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 25.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3161 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 6307 (+23) од,
  • артилерійських систем - 2154 (+6) од,
  • РСЗВ - 450 (+2) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 290 (+1) од,
  • гелікоптерів - 281 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1902 (+5),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4967 (+23) од,
  • спеціальної техніки - 194 (+0).

Як повідомлялось, російські окупанти з великими втратами наступають на чотирьох напрямках, водночас вербують українських в'язнів на окупованих територіях для ПВК "Вагнера".

За даними Інституту вивчення війни, начальник Генерального штабу та командувач угрупуванням російських військ в Україні Валерій Герасимов продовжує спроби зобразити себе та традиційну структуру військового командування справжніми захисниками Росії.

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Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
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