В Україні звільнені п'ять керівників обласних прокуратур (список)

У середу, 25 січня, стало відомо про звільнення керівників прокуратур у п'яти регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Зокрема, генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням:

"Звільнено з посад п’ять керівників обласних прокуратур", - йдеться в повідомленні

Як повідомлялося, 24 січня стало відомо про звільнення з посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Причиною стала його закордонна відпустка в Іспанії.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія), попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту у грудні 2022 року.

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