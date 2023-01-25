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В Україні звільнені п'ять керівників обласних прокуратур (список)

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Україна, Середа 25 січня 2023 11:01
В Україні звільнені п'ять керівників обласних прокуратур (список) Фото: в Україні звільнено п'ятьох керівників обласних прокуратур (pravo ua)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 25 січня, стало відомо про звільнення керівників прокуратур у п'яти регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Звільнено з посад п’ять керівників обласних прокуратур", - йдеться в повідомленні

Зокрема, генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням:

  • Віктора Приходька - керівника Запорізької обласної прокуратури;,
  • Володимира Твердохліба - керівника Кіровоградської обласної прокуратури;
  • Антона Столітнього - керівника Полтавської обласної прокуратури;
  • Олексій Тубелець - керівника Сумської обласної прокуратури;
  • Сергія Василини - керівника Чернігівської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, 24 січня стало відомо про звільнення з посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Причиною стала його закордонна відпустка в Іспанії.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія), попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту у грудні 2022 року.

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Офіс Генпрокурора
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