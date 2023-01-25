Танки для України. Хто та скільки одиниць може передати ЗСУ

Сьогодні Німеччина офіційно оголосила, що готова надати Україні танки Leopard 2. Разом з тим про свої наміри надати західні бойові машини для української армії оголосила й низка інших держав.

Про те, скільки танків може отримати українська армія – розповідає РБК-Україна .

Сьогодні, 25 січня, уряд Німеччини оголосив, що надасть Україні танки Leopard 2. Як і очікувалося, йдеться про одну роту (14 одиниць)танків Leopard 2 з власних запасів Німеччини.

Норвегія планує передати Україні вісім танків Leopard 2. За даними західних ЗМІ сама країна має лише 36 таких танків.

Прем'єр Нідерландів також заявив про готовність поставити Україні західні танки. За його словами, мова може йти про 18 машин.

Своєю чергою Польща має намір передати Україні близько 14 танків Leopard.

У президента США Джо Байдена розглядають передачу Україні до півсотні Abrams. За словами одного з американських чиновників, адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення від 30 до 50 танків Abrams.

Уряд Британії готовий надати для української армії 14 танків Challenger.

Швеція може передати Україні танки Stridsvagn 122. Зазначається, що це місцева версія "Леопардів". Міністр оборони заявив, що хоч наразі й не ведеться підготовка до постачання цих танків зі Швеції, вона може бути актуальною в майбутньому.

Іспанія також готова приєднатися до танкового альянсу з Leopard 2 для України: Мадрид готовий поставити Києву 53 танки німецького зразка. За даними місцевих ЗМІ, всього Іспанія придбала у Німеччини 108 танків Leopard 2.

Португалія готується відправити чотири танки Leopard 2. Наразі в країні є 37 таких бронемашини, 12 з яких є повністю справними.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв передати легкі бойові танки Україні. Він заявив, що Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC, проте він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок. Також Франція не виключає надання Україні танків Leclerc, проте Макрон назвав три умови для їх передачі.

Загалом Україна може отримати понад 150 західних танків різних зразків.