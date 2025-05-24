Нерішучість Трампа та нові санкції Європи – головне з переговорів про завершення війни

Про що саме говорили американський та російський президенти, як це сприйняли в європейських столицях і в Києві, та як далі діятиме Європа – читайте в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Чому у Європі були шоковані результатами дзвінка Трампа Путіну?

Де може відбутися новий раунд переговорів України та Росії?

Санкції Європи, не чекаючи США. Що увійшло до нового пакету?

Розмови Трампа з Путіним, Україною та Європою

Головна подія цього тижня сталася на самому його початку – ще в понеділок. Президент США Дональд Трамп здійснив серію телефонних дзвінків. Господар Білого дому спочатку коротко поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, потім провів довгу телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним, а після неї знову набрав Зеленського та ще п'ятьох європейських лідерів.

Розмови відбулися після українсько-російської зустрічі у Стамбулі, де представники РФ поводили себе відверто по-хамськи, і всіляко демонстрували, що не мають жодних реальних намірів завершувати війну. Тож і в Україні, і в Європі були сподівання, що Трамп після розмови з Путіним нарешті зрозуміє ситуацію і ухвалить рішення щодо жорстких антиросійських санкцій. Тим паче, що перед самою розмовою з кремлівським диктатором американський президент посилав європейцям саме такі сигнали.

Тим сильнішим стало розчарування у Києві та інших європейських столицях після того, як Трамп з Путіним зрештою поговорили. Як повідомляють американські медіа, президент США повідомив своїм європейцям, що Путін "налаштований на переговори". Крім того, за інформацією Financial Times, Трамп чітко заявив, що США не братимуть участі в переговорах між Україною та Росією, залишивши їх самостійно домовлятися щодо припинення бойових дій, у двосторонньому форматі.

За даними джерел Axios, деякі з лідерів, яку були присутні під час розмови, виглядали "здивованими" або "шокованими". Видання повідомило, що Зеленський сказав Трампу, що Путін й раніше погоджувався на переговори, а черговий раунд зустрічі відбувся зовсім нещодавно у Стамбулі. Втім, голова Білого дому нічого не відповів. Після цього лідери ЄС та президент України нагадали Трампу, що це була саме його ідея – розпочати мирні переговори з негайного 30-денного припинення вогню. Водночас джерела Bloomberg додали: Трамп "дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії, повторюючи низку наративів Кремля". Втім, вже в четвер The Wall Street Journal уточнило, що це Путін "переконаний у перемозі Росії", а не Трамп, тож американський лідер лише передавав слова свого співрозмовника.

У вівторок президент США повідомив журналістам, що не буде посилювати санкції проти РФ, "оскільки є шанс" на прогрес, але уникнув відповіді на запитання щодо розмови з Путіним про 30-денне перемир’я. Також він вкотре заявив, що готовий "відступити" від українсько-російських переговорів, якщо не буде "досягнуто прогресу".

Своєю чергою, російський диктатор після розмови з Трампом зазначив, що готовий співпрацювати з Україною щодо розробки меморандуму, який би заклав основу для майбутніх переговорів, що можуть передбачати тимчасове припинення вогню. Однак уже за кілька годин речник Путіна Пєсков наголосив, що про будь-які терміни підготовки такого меморандуму "не йдеться і не може йтися".

А згодом в Росії згадали своє давнє пропагандистське гасло, що для підписання меморандуму необхідна "нова влада" в Україні. "Важливим є те, чий підпис (на документах - ред.), тому що зараз нинішній їхній керівник (Зеленський - ред.) уже давно втратив навіть внутрішню легітимність, не те що зовнішню. Відповідно, можуть бути проблеми з дійсністю будь-якого договору, який підписується такою особою", – заявив директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін.

Підготовка нового раунду переговорів

20 травня Державний секретар США Марко Рубіо фактично визнав, що переговорний процес перебуває у глухому куті.

"Основна проблема, з якою ми зіткнулися в Україні, полягає в такому: Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права, а Україна хоче отримати те, що вона не може повернути військовим шляхом. У цьому і полягає суть проблеми", - сказав Рубіо під час виступу у комітеті Сенату США.

Разом з тим, Україна готова до подальших прямих переговорів з РФ і готує військову основу до наступної технічної зустрічі з російською делегацією. За словами Зеленського, триває робота, щоб ці переговори відбулися якнайшвидше.

"Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків - реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо", - заявив президент.України та додав, що потрібна дзеркальна готовність Росії, але зараз її немає.

Про свою готовність прийняти наступну зустріч заявив новий Папа Римський Лев XIV. За даними Reuters, Святий престол відкритий до можливої організації переговорів, але з обережністю, "щоб не видатися упередженим до однієї зі сторін, що воюють".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що пропозиція про посередництво Папи Римського є останньою земною інстанцією. На його думку, залишається тільки сподіватися, що хоча б у Ватикані вдасться зібрати конфліктуючі сторони для конструктивного діалогу. Та за оцінками Мерца, наразі немає жодних ознак того, що війна закінчиться швидко. Сама ж зустріч, за інформацією WSJ, може відбутися у Ватикані в середині червня.

Також свою готовність прийняти наступний раунд переговорів підтвердила Швейцарія. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Санкції Європи

Не чекаючи США, 20 травня Євросоюз запровадив власний, вже 17-й пакет санкцій проти Росії. Він включає обмеження щодо 189 суден тіньового флоту РФ, які зареєстровані у третіх країнах та відповідають за транспортування російської нафти.

Крім того, ЄС запровадив точкові санкції проти екосистеми тіньового флоту. Ці заходи охоплюють судноплавні компанії, відповідальні за транспортування сирої нафти і нафтопродуктів морем. Мова йде про компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Гонконгу.

До санкційного списку також занесено одного важливого страховика російської нафтотранспортної галузі. Крім того, під санкції потрапила велика російська нафтова компанія "Сургутнефтегаз" та понад 45 російських компаній і приватних осіб, які постачають російській армії безпілотники, зброю, боєприпаси, військову техніку, критично важливі компоненти і надають матеріально-технічну підтримку.

Вже ведеться робота над новим, 18-м пакетом санкцій. За словами Володимира Зеленського, найболіснішими точками для Кремля є нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки, а також фінансові схеми. Втім, за словами, співрозмовників РБК-Україна серед європейських дипломатів, є розуміння, що без США санкції не будуть ефективними і не змусять Москву змінити її політику.

Представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус 21 травня заявив, що попри все, ЄС та Німеччина ведуть переговори з усіма "гравцями" в США щодо нових санкцій проти Росії через агресію проти України.

На цьому тлі щодо санкцій активізувалися американські конгресмени. Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін протягом кількох днів не покаже прагнення до миру. Відповідний законопроект сенаторів Річарда Блюменталя (демократа) і Ліндсі Грема (республіканця) підтримують 81 сенатор зі 100. Але для того, щоб законопроект став чинним, його ще має підтримати Палата представників Конгресу та підписати президент США. І лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун дає зрозуміти, що без відмашки з Білого дому не дасть хід законопроекту.

Підготовка обмінів

Чи не єдиним аспектом перемовин, де є хоч якийсь прогрес, залишається обмін полоненими, у форматі "1000 на 1000". Про нього було домовлено ще під час зустрічі у Стамбулі 16 травня.

СБУ формує списки російських військових, яких можуть передати Росії, та разом із МОЗ та усіма відповідними структурами України проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні. Зокрема готується відповідна інфраструктура, локації, медичний персонал.

Як заявив президент Зеленський, Україна говорить про обмін військовополонених. Однак подавала сигнали протилежній стороні і про обмін політв'язнів і журналістів.

Своєю чергою, речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що реалізація обміну у форматі "1000 на 1000" потребує часу, але "всі максимально зацікавлені", щоб зробити це якомога швидше.Перший етап обміну відбувся 23 травня - з полону повернулися 270 військових та 120 цивільних.

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Попри тиск з боку Європи та частини власного оточення, президент США, схоже, продовжує вірити російським наративам щодо "переговорів про завершення війни". Ба більше, схоже, що Путін зміг нав'язати Трампу думку, що Росія налаштована на переговори і тим самим відкласти запровадження санкцій.

У цій ситуації одним з виходів може бути звуження коридору для маневру для Трампа. Як всередині США, через Конгрес, так і через продовження інформаційної кампанії, яка демонструє справжні наміри Путіна у війні. Спроби "достукатися" до Трампа точно триватимуть, однак і українські, і європейські співрозмовники РБК-Україна висловлюють сумніви в їх ефективності.