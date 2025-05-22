У Путіна зробили нову заяву про обмін "1000 на 1000"
Реалізація обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 між Україною та Російською Федерацією (РФ) потребує часу, але всі максимально зацікавлені, щоб зробити це якомога швидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "Интерфакс".
"Це питання (щодо обміну, - ред.) досить трудомістке, там, природно, ведеться робота з обміну конкретними іменами. Оскільки мова йде про тисячу на тисячу, звичайно, це вимагає якогось часу", - сказав він.
Пєсков додав, що робота над цим питанням триває досить оперативно, оскільки "зацікавлені в тому, щоб зробити це в максимально швидкому режимі".
Переговори Росії та України у Стамбулі
16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори України та Росії. Перед цим президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де очікував на зустріч з диктатором Володимиром Путіним, але останній проігнорував заклик українського лідера.
Делегацію України очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров. Росія ж відправила на переговори чиновників низького рівня, чим викликала критику. Делегацію країни-терориста очолював помічник Путіна Володимир Мединський.
Після переговорів голова Міноборони України заявив, що Київ та Москва домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
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