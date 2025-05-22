Швейцарія готова прийняти мирні переговори щодо України, - Єрмак

Швейцарія підтвердила готовність приймати майбутні міжнародні зустрічі, присвячені мирному врегулюванню війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Єрмак розповів, що у продовження зустрічі та домовленостей президентів України Володимира Зеленського та Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, він провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером. Керівник ОП розповів Люхінгеру про зустріч української та російської делегацій у Стамбулі та про перемовини щодо завершення війни в Україні. "Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання", - повідомив Єрмак.