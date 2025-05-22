Швейцарія готова прийняти мирні переговори щодо України, - Єрмак
Швейцарія підтвердила готовність приймати майбутні міжнародні зустрічі, присвячені мирному врегулюванню війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Єрмак розповів, що у продовження зустрічі та домовленостей президентів України Володимира Зеленського та Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, він провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.
Керівник ОП розповів Люхінгеру про зустріч української та російської делегацій у Стамбулі та про перемовини щодо завершення війни в Україні.
"Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання", - повідомив Єрмак.
Зустріч Зеленського з президентом Швейцарії
Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня Зеленський зустрівся із президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Зустріч пройшла у Римі.
Президенти обговорили необхідність припинення вогню в Україні, посилення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування та облаштування укриттів в українських школах, а також участь швейцарських компаній у відбудові України.
Зеленський також розповів Келлер-Зуттер про переговори в Стамбулі та важливість єдності та координації всіх партнерів для досягнення повного й безумовного припинення вогню в Україні.
Новий раунд переговорів
Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.
За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію. При цьому він наголосив, що Україні потрібен максимальний рівень представленості всіх делегацій.
Зауважимо, що вчора у Зеленського назвали найактивніші країни Європи в питанні мирного процесу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.