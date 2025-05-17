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Обмін 1000 на 1000: СБУ вже формує списки росіян для майбутньої передачі РФ

Україна, Субота 17 травня 2025 17:21
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Обмін 1000 на 1000: СБУ вже формує списки росіян для майбутньої передачі РФ Фото: СБУ формує списки росіян для передачі РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

СБУ розпочала підготовку до наймасштабнішого обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Уже формуються списки російських військових, яких можуть передати РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України уже розпочав підготовчі заходи до обміну 1000 на 1000 осіб", - заявили в службі.

Зокрема, як повідомляє СБУ, вона формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і які можуть бути передані Російській Федерації.

Крім того, Служба безпеки України разом з МОЗ та усіма відповідними структурами нашої держави проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні. Серед іншого, готується:

  • відповідна інфраструктура,
  • локації,
  • медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

"Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року", - зазначили в СБУ.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі пройшли переговори між українською та російською делегаціями. Сторони протягом понад години обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни.

Відразу після зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що сторони домовились про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".

Невдовзі це підтвердила й російська сторона.

Після цього представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Україна вже почала опрацьовувати списки осіб, які будуть повернені додому.

А керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов сьогодні розповів, що сподівається на масштабний обмін полоненими між Україною та Росією вже наступного тижня.

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Обмін полоненими Війна Росії проти України
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