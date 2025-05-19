Обмін полоненими "1000 на 1000": Зеленський відповів, кого повертатиме Україна

Україна веде з Росією перемовини щодо масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Як повідомляє РБК-Україна, про президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з пресою.

За його словами, наразі Україна говорить про обмін військовополонених. Однак подавала сигнали протилежній стороні в про обмін політв'язнів і журналістів.

"Я не хочу зараз йти в деталі. Міняти дітей на військових - ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися. Це несправедливо, це поза законами, навіть поза законами війни. І саме по таких принципах зараз працює група на чолі з Умєровим, разом з представниками служби безпеки, розвідок", - сказав Зеленський.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

16 травня в Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Протягом понад години сторони обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни в Україні.

За підсумками зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що досягнуто домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Згодом цю інформацію підтвердили й у Росії.