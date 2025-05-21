ua en ru
Ср, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ватикан готовий прийняти переговори України і РФ, але боїться виглядати упередженим, - Reuters

Ватикан, Середа 21 травня 2025 20:09
UA EN RU
Ватикан готовий прийняти переговори України і РФ, але боїться виглядати упередженим, - Reuters Фото: Папа Римський Лев (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ватикан відкритий до можливої організації переговорів між Україною і Росією. Але він хоче виглядати неупередженим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання звернуло увагу, що Ватикан не робив жодних публічних заяв щодо питання організації переговорів України та РФ відтоді, як президент США Дональд Трамп уперше запропонував ідею проведення у Ватикані переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Учора, 20 травня, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила, що Папа Римський Лев підтвердив свою готовність провести переговори під час телефонної розмови.

Одна з офіційних осіб Ватикану розповіла Reuters, що Ватикан загалом дотримується політики відкритості до проведення переговорів щодо припинення будь-якого глобального конфлікту, але з обережністю, "щоб не видатися упередженим до однієї зі сторін, що воюють".

Водночас Массімо Фаджолі, італійський учений, який уважно стежить за ситуацією у Ватикані, припустив, що Ватикан побоюється, що час переходу від одного Папи до іншого стане політизованим.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна і партнери розглядають можливість проведення нового раунду перемовин із Росією у Ватикані та ще двох локаціях.

Сам Зеленський уже особисто зустрічався з новим Папою. Після переговорів глава української держави розповів, що понтифік дійсно висловив готовність організувати переговори.

До слова, перший раунд нових переговорів між Україною та Росією відбувся у Стамбулі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ватикан Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент
Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч