ua en ru
Ср, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Немає жодних ознак швидкого завершення війни в Україні, - Мерц

Середа 21 травня 2025 19:55
UA EN RU
Немає жодних ознак швидкого завершення війни в Україні, - Мерц Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі немає жодних ознак швидкого завершення війни Росії проти України. Пропозиція про посередництво Папи Римського у мирних переговорах є "останньою земною інстанцією".

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко. Вони намагаються досягти всього можливого дипломатичним шляхом. Пропозиція про посередництво Папи Римського є останньою земною інстанцією", - сказав Мерц.

На його думку, залишається тільки сподіватися, що хоча б у Ватикані вдасться зібрати конфліктуючі сторони для конструктивного діалогу.

Канцлер зазначив, що ля нього важливо, щоб Німеччина відігравала "активну, підтримуючу, сильну" роль.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, перший раунд переговорів України та Росії відбувся 16 травня у Стамбулі.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.

За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію. При цьому Україні потрібен максимальний рівень представленості всіх делегацій.

Раніше Папа Римський Лев XIV заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією заради досягнення справедливого миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх Мерц Війна в Україні
NEWS
Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент
Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч