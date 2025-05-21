Немає жодних ознак швидкого завершення війни в Україні, - Мерц

Наразі немає жодних ознак швидкого завершення війни Росії проти України. Пропозиція про посередництво Папи Римського у мирних переговорах є "останньою земною інстанцією".

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel .

"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко. Вони намагаються досягти всього можливого дипломатичним шляхом. Пропозиція про посередництво Папи Римського є останньою земною інстанцією", - сказав Мерц.

На його думку, залишається тільки сподіватися, що хоча б у Ватикані вдасться зібрати конфліктуючі сторони для конструктивного діалогу.

Канцлер зазначив, що ля нього важливо, щоб Німеччина відігравала "активну, підтримуючу, сильну" роль.