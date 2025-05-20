Чи посилюватимуть США санкції проти РФ: Трамп дав відповідь

Американський президент Дональд Трамп не хоче наразі посилювати санкційний тиск на Росію через агресію проти України. Але не виключив застосування такого механізму у майбутньому.

Під час виступу у розарії перед Білим домом у Вашингтоні президент США розповів журналістам, що не буде посилювати санкції проти РФ, "оскільки є шанс" на прогрес. Йдеться про питання можливого припинення вогню між Росією та Україною та потенційного миру між країнами.

Таку заяву Трамп зробив після своєї телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася у понеділок, 19 травня.

"Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити це набагато гірше. Але може бути момент, коли це станеться", - сказав американський лідер.

Трамп висловися про можливість вийти з переговорів щодо війни

Також у розмові з представниками ЗМІ американський президент заявив, що готовий "відступити" від українсько-російських переговорів, якщо не буде досягнуто прогресу. Зауважимо, що відповідний месседж Трамп озвучує не вперше.

"Я кажу вам, це велике его, але я думаю, що щось станеться. І якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - сказав Трамп у понеділок вдень (за Вашингтоном, - у ніч проти вівторка за Києвом).

Щодо зустрічі з Путіним

Крім того, американський президент додав, що під час телефонної розмови з Путіним "говорив" про можливу зустріч у майбутньому.

"Звичайно, я говорив з ним про це", - сказав Трамп

Нагадаємо, раніше президент США висловлював припущення, що він та Путін повинні зустрітися безпосередньо, щоб припинити війну Росії проти України.