ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії: хто потрапив до списку

ЄС посилив тиск на російську економіку, завдавши удару по морських перевезеннях, нафтотрейдерах і їхніх зарубіжних пособниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

"Тіньовий флот" Росії

Рада ЄС ухвалила сьогодні свій найбільший пакет заходів, спрямований проти тіньового флоту Путіна, подвоївши кількість суден, занесених до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до порту і заборона на надання широкого спектра послуг.

Під заборону потрапили 189 суден із третіх країн, унаслідок чого загальна кількість зазначених суден сягнула 342. Ці судна є частиною "тіньового флоту" Росії і відповідають за транспортування російської нафти, практикуючи високоризикові методи судноплавства або підтримуючи енергетичний сектор Росії.

Обмежувальні заходи щодо тіньового флоту спрямовані на те, щоб позбавити його експлуатаційних можливостей, тим самим скоротивши доходи від продажу нафти, які підтримують військову економіку Росії.

Крім того, ЄС запроваджує індивідуальні санкції (заморожування активів і заборона на надання коштів), спрямовані на екосистему тіньового флоту, а саме на суб'єктів, що забезпечують роботу тіньового флоту.

Ці заходи охоплюють судноплавні компанії, відповідальні за транспортування сирої нафти і нафтопродуктів морем і ті, що займаються небезпечними практиками на морі під час транспортування російської нафти, включно з компаніями з Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Гонконгу. До списку також занесено одного важливого страховика російської нафтотранспортної галузі.

Відтоді як ЄС запровадив обмеження цін на нафту і санкції щодо тіньового флоту, відповідні доходи Росії скоротилися на 38 млрд євро. Доходи Росії в березні 2025 року були на 13,7% нижчими, ніж у березні 2023 року, і на 20,3% нижчими, ніж у березні 2022 року.

Енергія

Щоб ще більше обмежити джерела доходів Росії, ЄС також запроваджує обмежувальні заходи проти "Сургутнефтегаза", великої російської нафтової компанії, яка забезпечує істотні доходи російському уряду, безпосередньо підживлюючи його військові зусилля. До списку також включено важливу російську нафтотранспортну компанію.

Військово-промисловий сектор

ЄС запровадив санкції щодо понад 45 російських компаній і приватних осіб, які постачають російській армії безпілотники, зброю, боєприпаси, військову техніку, критично важливі компоненти і матеріально-технічну підтримку.

Використовуючи повною мірою посилену правову базу, ухвалену в 16-му пакеті, ЄС також поширює цільові показники на промислові підприємства, як-от російські та китайські підприємства, що постачають верстати для російського військового та промислового сектору.

ЄС також продовжує розв'язувати проблему підтримки з боку третіх країн, додавши три китайських підприємства, включно з державними, білоруським та ізраїльським, які постачають найважливіші компоненти для російських військових, зокрема для виробництва безпілотників.

Рада також додала 31 нову організацію до списку тих, хто підпадає під більш жорсткі експортні обмеження, що стосуються товарів і технологій подвійного призначення, через їхню підтримку військово-промислового комплексу Росії в її агресивній війні проти України.

Деякі з цих організацій розташовані в третіх країнах (Сербія, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, В'єтнам і Узбекистан) і були залучені в обхід експортних обмежень, зокрема на безпілотні літальні апарати (БПЛА) або верстати з числовим програмним управлінням.

ЄС також запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які сприяють військовому і технологічному вдосконаленню Росії, розвитку її сектору оборони і безпеки, розробці або виробництву її військових систем, включно з хімічними прекурсорами для енергетичних матеріалів і запасними частинами для верстатів.

Окуповані території

Сьогоднішній набір списків також спрямований проти розграбування культурної спадщини в Криму та незаконної експлуатації сільськогосподарського виробництва України.

Відповідні правові акти незабаром будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Із сьогоднішнім додаванням 75 нових списків (17 осіб і 58 організацій) обмежувальні заходи ЄС щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, тепер застосовують до понад 2400 осіб і організацій.

У тих, хто потрапив до списків, буде заморожено активи, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичним особам заборонено в'їжджати на територію держав-членів ЄС або проїжджати через неї транзитом.