Україна готує військову основу до наступної технічної зустрічі з РФ, - Зеленський

Україна готує військову основу до наступної технічної зустрічі з російською делегацією. Триває робота, щоб ці переговори відбулися якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Провів тривалу нараду з військовими: головком Сирський, керівник Генштабу Гнатов, усі розвідки, Міноборони. Про ситуацію на фронті, наші перспективи та активність, яку готуємо. Також обговорили військову основу дипломатії - наступної технічної зустрічі. Працюємо, щоб зустріч відбулася якнайшвидше", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що інтерес України - не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.

"Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків - реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо", - додав президент.

Зеленський наголосив, що потрібна дзеркальна готовність Росії, але зараз її немає. І без тиску світу цього не змінити.

"Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше - нашою обороною, активними діями. Дякую всім нашим воїнам за стійкість і реальні результати. Дякую й за далекобійність, хлопці", - підкреслив глава держави.