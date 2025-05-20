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США озвучили суть проблеми у війні Росії проти України

Вівторок 20 травня 2025 19:07
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США озвучили суть проблеми у війні Росії проти України Фото: держсекретар США Марко Рубіо (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки зіштовхнулись з низкою проблем під час спроб зупинити війну Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу у Держдепартаменті.

За його словами, одна з проблем полягає у тому, що в України боєприпаси витрачаються значно швидше, ніж Захід та США здатні їх виробляти.

Водночас Рубіо вважає, що військового вирішення припинення війни не існує. Вона має завершитися врегулюванням шляхом переговорів.

"І основна проблема, з якою ми зіткнулися в Україні, полягає в такому: Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права, а Україна хоче отримати те, що вона не може повернути військовим шляхом. У цьому і полягає суть проблеми", - сказав Рубіо.

Розмова з Путіним

Вчора президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Детально про розмову Трампа та Путіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Згодом стало відомо, що Трамп мав подвійну розмову із Зеленським - до того, як зателефонував Путіну та після.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Марко Рубіо Війна в Україні Мирні переговори Перемир'я Росії та України Сполучені Штати Америки
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