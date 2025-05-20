Axios дізналося, що Трамп сказав Зеленському та лідерам ЄС після розмови з Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Путін "готовий" до переговорів

Як розповідає Axios, Зеленський та п'ять європейських лідерів приєднались до телефонної конференції з Трампом одразу після дзвінка останнього Путіну. Сподіваючись почути, що диктатор готовий до припинення вогню, або ж те, що Сполучені Штати Америки (США) запровадять проти Москви санкції за відмову від режиму "тиші", президент України та лідери Європейського союзу (ЄС) були приголомшеними дізнавшись деталі розмови голови Білого дому та президента Росії.

Під час розмови Трамп заявив, що диктатор погодився на переговори з Україною, але Штати не братимуть участі в цьому діалозі. Ба більше, він також вважає поганою ідеєю введення санкцій проти Росії, оскільки, на його думку, "Путін хоче укласти угоду".

За словами джерел Axios, деякі з лідерів, яку були присутні під час розмови, виглядали "здивованими" або "шокованими".

Як пише новинний вебсайт, Зеленський сказав Трампу, що Путін й раніше погоджувався на переговори, а перший раунд зустрічі відбувся зовсім нещодавно у Стамбулі. Втім, голова Білого дому нічого не відповів. Після цього лідери ЄС та президент України нагадали Трампу, що це була саме його ідея розпочати мирні переговори з негайного 30-денного припинення вогню.

Росія підготує "мирний меморандум"

Голова італійського уряду Джорджія Мелоні запитала Трампа, чому Росія та Україна не можуть оголосити припинення вогню хоча б на два тижні до початку переговорів, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запитав, на які поступки готовий піти Кремль.

Президент США відповів, що Путін представить "мирний меморандум" зі своїми умовами припинення вогню й закінчення війни. Водночас він нібито попросив диктатор представити "щось, з чим люди можуть погодитися".

Зеленський під час розмови відзначив, що минулі переговори з Путіним нічого не дали й підкреслив, що Штати повинні почати тиснути на Росію, якщо бажають якогось результату.

"Лідери, які брали участь у телефонній розмові, були здивовані тим, що Трамп виявився відносно задоволений тим, що почув від Путіна, і представив це як новий розвиток подій, хоча російський лідер, схоже, зовсім не змінив своєї позиції, повідомили джерела", - пише Axios.

На переговорах повинен бути "суддя"

Мелоні та Мерц заявили, що Вашингтон і європейські країни повинні бути залучені до переговорів, оскільки важливо, щоб хтось був суддею.

Канцлер Німеччини запропонував провести зустріч з усіма присутніми сторонами, а Трамп пізніше запропонував Ватикан як місце для переговорів.