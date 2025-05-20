Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підготовку до 18-го пакету санкцій проти РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами Зеленського, він подякував Урсулі фон дер Ляєн та Європейському союзу (ЄС) за 17-й пакет санкцій проти Росії та відзначив, що це було кроком у правильному напрямку.

"Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", - додав він.

Президент відзначив, що сторони також обговорили підготовку до наступного пакета санкцій ЄС проти Росії. Він додав, що найболіснішими точками для Кремля є нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки, а також фінансові схеми.

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