Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підготовку до 18-го пакету санкцій проти РФ
Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Європейської комісії (ЄК) Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили підготовку до 18-го пакет санкцій проти Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
За словами Зеленського, він подякував Урсулі фон дер Ляєн та Європейському союзу (ЄС) за 17-й пакет санкцій проти Росії та відзначив, що це було кроком у правильному напрямку.
"Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", - додав він.
Президент відзначив, що сторони також обговорили підготовку до наступного пакета санкцій ЄС проти Росії. Він додав, що найболіснішими точками для Кремля є нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки, а також фінансові схеми.
Серед інших обговорених питань:
- вчорашня розмова з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом;
- дипломатична робота з партнерами.
Санкції ЄС проти Росії
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив санкції проти країни-терориста з метою послабити економічні можливості агресора та змусити його змінити свою політику. Санкції охоплюють різні сфери - від торгівлі й фінансів до транспорту та енергетики. Обмеження також торкнулися окремих осіб, компаній і банків.
Сьогодні, 20 травня, ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії, завдавши удару по морських перевезеннях, нафтотрейдерах і їхніх зарубіжних пособниках.
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